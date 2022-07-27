Детей Николая Касаткова разыскивают в Псковской области

11:18, 27 июля 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратился Александр Савельев, который ищет детей своего отца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтёры проекта «Жди меня».

Заявитель рассказал, что родился в 1948 году в Ростове-на-Дону. Его отец Николай Касатков служил после войны в Ростове-на-Дону, где и познакомился с матерью заявителя Валентиной Сергиенко 1929 года рождения.

«Брак они не заключали, поэтому, когда отец собрался к себе на родину в Псковскую область и позвал с собой мать, её родители не отпустили. Я был записан на девичью фамилию матери – Сергиенко. Савельев – это фамилия моего отчима. Знаю, что отец женился, родилось двое детей: две сестры или брат с сестрой (по словам матери)», – отметил Александр.

После войны Николай Касатков работал в школе преподавателем. Имел звание «Заслуженный учитель России». В 90-х годах он умер.

«Хочется, чтобы откликнулись родные. Может, они и не знают о существовании старшего брата, а может, отец вспоминал обо мне», – написал заявитель.