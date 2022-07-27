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Общество

Студентов ПсковГУ приглашают в Казань на второй Международный строительный чемпионат

Студентов Псковского государственного университета приглашают стать участниками второго Международного строительного чемпионата (World Construction Championship (WCC), который пройдёт с 5 по 8 октября в Казани на площадке Kazan Expo. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Чтобы попасть на чемпионат, необходимо до 7 августа оформить заявку на сайте, с 14 по 30 августа пройти собеседование, а по итогам отбора пройти обучение в составе Всероссийской волонтёрной команды.

Участники мероприятия будут обеспечены проживанием, питанием и сувенирной продукцией, отметили в ПсковГУ.

Международный строительный чемпионат – ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование профессиональных специалистов сферы промышленного строительства, молодых специалистов-студентов, деловую и выставочную программы. Соорганизаторами мероприятия выступают Министерство строительства РФ, Госкорпорация «Росатом», президентская платформа «Россия - страна возможностей» ООО «Газпром инвест» и Республика Татарстан.

Площадка Kazan Expo соберет представителей 27 стран, в том числе членов ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ, а также Бангладеша, Кувейта, Лаоса, Венгрии, Египта, Нигерии, ОАЭ, Израиля, Сербии, Катара, Ирана и Турции.

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