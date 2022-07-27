Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 40% жилых домов в Пскове готовы к отопительному сезону

Псковские тепловые сети в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовали информацию о готовности всех объектов города к отопительному сезону 2022/2023 по состоянию на 27 июля.

Информация о готовности будет публиковаться в группе теплосетей еженедельно. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы три управляющие организации: «ТЭЗ и ИС», в которую входят 39 жилых домов, ООО УО «Первый район», в которую входят 34 жилых дома, ООО УО «Жилой квартал № 1», куда входит 32 жилых дома.

Всего в Пскове из 1 299 жилых домов к отопительному сезону готовы 518 (39,9 %). Школьные и дошкольные образовательные учреждения показали готовность в 98,9 % (из 89 готовы 88), учреждения здравоохранения города – 28,6 % (из 14 готовы 4).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

Дождливая погода в Псковской области сохранится ещё три дня
27 июля 2022

Ещё 39 человек заразились COVID-19 в Псковской области
27 июля 2022

Каждый четвёртый опрошенный россиянин поддержал повторное введение масочного режима
27 июля 2022

Дожди и 23 градуса тепла прогнозируется в Псковской области 28 июля
27 июля 2022

Подготовку к выборам в муниципалитетах Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
27 июля 2022

Студенты из Витебского университета поделились впечатлениями о «Летнем университете» в Пскове
27 июля 2022

Почти 40% жилых домов в Пскове готовы к отопительному сезону
27 июля 2022

204 заявки подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...