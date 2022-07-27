Почти 40% жилых домов в Пскове готовы к отопительному сезону

11:55, 27 июля 2022, ПАИ

Псковские тепловые сети в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовали информацию о готовности всех объектов города к отопительному сезону 2022/2023 по состоянию на 27 июля.

Информация о готовности будет публиковаться в группе теплосетей еженедельно. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы три управляющие организации: «ТЭЗ и ИС», в которую входят 39 жилых домов, ООО УО «Первый район», в которую входят 34 жилых дома, ООО УО «Жилой квартал № 1», куда входит 32 жилых дома.

Всего в Пскове из 1 299 жилых домов к отопительному сезону готовы 518 (39,9 %). Школьные и дошкольные образовательные учреждения показали готовность в 98,9 % (из 89 готовы 88), учреждения здравоохранения города – 28,6 % (из 14 готовы 4).