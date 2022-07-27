Проблемы и перспективы рыбной отрасли Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

15:10, 27 июля 2022, ПАИ

27 июля в медиацентре Псковского агентства информации в рамках еженедельного бизнес-проекта проходит круглый стол «Рыбная отрасль Псковской области: проблемы и перспективы».

Эксперты обсудят, какое место в экономике региона занимает рыболовная отрасль, какова ситуация с биоресурсами в Псковской области, с какими проблемами сталкиваются рыбодобытчики и переработчики. Также пойдет речь о том, какие задачи в рыболовстве решаются на современном этапе, какие меры поддержки отрасли предлагает государство.