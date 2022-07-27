Дожди и 23 градуса тепла прогнозируется в Псковской области 28 июля
28 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура ночью составит +9...+14 градусов, днём +18...+23 градуса.
Ветер западных направлений, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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