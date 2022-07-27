Дождливая погода в Псковской области сохранится ещё три дня

13:39, 27 июля 2022, ПАИ

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В ближайшие два-три дня в Псковской области ожидается дождливая погода, сообщила Псковскому агентству информации руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Она рассказала, что ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. «Температура комфортная, но, наверное, она покажется многим низкой, +17...23, +20...25 градусов. Ветер преимущественно западных направлений, умеренный», — рассказала синоптик.

В эти выходные погода должна улучшиться: «30-31-го мы прогнозируем преимущественно сухую погоду. Воздух прогреется до +25 градусов. Никаких неприятных явлений мы не ожидаем», — рассказала Тала Нещадимова.