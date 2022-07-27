Схема мошенничества со звонками из «полиции» и «банков» вновь набрала обороты

14:02, 27 июля 2022, ПАИ

В России резко начала расти популярность старой схемы мошенничества, когда жертвам звонят якобы из полиции и банков, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

В мае количество обращений на портал, специализирующийся на борьбе с мошенничеством, выросло на 86% по сравнению с апрелем. Самый распространенный сценарий сейчас — звонок якобы из одного из самых известных банков. Разговор начинался с того, что злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету человека в кредитной организации. Клиентам как будто грозила кража денег, поэтому срочно нужно было перевести их на безопасный счет.

С этой или подобной фразы начинают диалог возможные преступники, звоня по очередному номеру из «слитой» базой данных. Далее собеседнику быстро и невнятно озвучивают информацию, фоном звучат шумы, голоса и разговоры, имитируя рабочий процесс в отделении финансовой организации. Это делают для того, чтобы жертва не могла критически мыслить и ориентироваться в ситуации.