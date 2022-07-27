Впервые за 300 лет в Анголе обнаружили розовый алмаз весом 170 карат

15:04, 27 июля 2022, ПАИ

В Анголе нашли редчайший алмаз в 170 карат, пишут федеральные СМИ со ссылкой на австралийскую горнодобывающую компанию.

В компании считают, что это историческая находка, так как этот алмаз самый крупный за последние 300 лет. По величине он стал пятым алмазом среди найденных в Анголе. Лидером является бриллиант «4 февраля» весом 404 карата.

Уникальный алмаз назвали «Роза Луло», как сорт цветов, имеющий нежный пурпурный оттенок.

Алмаз продадут на международном аукционе, который пройдёт в Анголе.