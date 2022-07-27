Семья из Донбасса посетила храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово

15:12, 27 июля 2022, ПАИ

27 июля храм Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово посетила группа детей из театральной студии села Карамышево Псковской области. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей. Одна из семей, посетивших сегодня памятник архитектуры, из Донбасса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Как рассказали нам преподаватели, у детей появилось желание посетить церковь Успения Пресвятой Богородицы и побывать на могиле Пелагеи, которая похоронена на погосте в Мелетово, после того, как они поставили документальную театрализованную композицию «Была война в моей деревне». Композиция посвящена жизненному пути праведницы народов мира Пелагеи Григорьевой, уроженке деревни Когоногово.

Экскурсию для детей и преподавателей провела старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника Ирина Мельникова.

Напомним, что после долгого перерыва из-за реставрации Псковский музей-заповедник на два месяца предоставил уникальную возможность жителям и гостям региона увидеть церковь Успения в селе Мелетово. По многочисленным просьбам было принято решение открыть посещение церкви на летний период (с 15 июля по 15 сентября 2022 года) для организованных групп (до 11 человек) строго по предварительной заявке по телефону +79113787225.