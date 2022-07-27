Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Слов не было, просто орал»: медведица напала на мужчину под Великими Луками

Фото: https://ru.freepik.com

Под Великими Луками мужчина встретил медведицу с подростком-медвежонком, и чудом остался жив. Своей историей местный житель поделился в сообществе «Подслушано Великие Луки» в сосцети «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что с утра поехал за грибами, с трассы Москва – Рига свернул к деревне Демя и, проехав 3-4 километров, остановился в лесу, чтобы собрать лисички.

«Вижу слева, между деревьев, что-то промелькнуло. Я остановился и вижу, что это медведи. И один, тот, что крупнее, разворачивается, и с каким-то храпом делает несколько прыжков в мою сторону», - рассказывает местный житель.

Мужчина схватился за ближайшее дерево и залез на ветку метра на 1,5, начав кричать.

«Слов не было, просто орал. Медведица привстала на задние лапы, тот, что поменьше, видимо, подросток-медвежонок начал убегать, она немного постояла и с таким же храпом-рыком скачками пошла за ним», - отметил местный житель.

Пока медведи не скрылись с виду, мужчина продолжать кричать, и кричал даже когда слез с дерева и шёл к машине.

«Медведица крупная, очень темная, почти чёрная. Дело не в тайге, а сегодня в 15 км от города. Только недавно перестало трясти, если что, шансов у меня не было», - добавил мужчина, призвав местных жителей быть осторожными при посещении леса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

«Единая Россия» поможет малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу
27 июля 2022

Себежский ансамбль народной песни «Сударушка» покажут в новом проекте Первого канала
27 июля 2022

«Слов не было, просто орал»: медведица напала на мужчину под Великими Луками
27 июля 2022

Многофакторную модель для прогнозирования распространения инфекций разрабатывают учёные ПсковГУ
27 июля 2022

Из-за непогоды ГИБДД просит псковичей быть особенно внимательными на дороге
27 июля 2022

Прогноз погоды на начало августа дали псковские метеорологи
27 июля 2022

Дождливая погода в Псковской области сохранится ещё три дня
27 июля 2022

Ещё 39 человек заразились COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...