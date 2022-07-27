«Слов не было, просто орал»: медведица напала на мужчину под Великими Луками

15:20, 27 июля 2022, ПАИ

Под Великими Луками мужчина встретил медведицу с подростком-медвежонком, и чудом остался жив. Своей историей местный житель поделился в сообществе «Подслушано Великие Луки» в сосцети «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что с утра поехал за грибами, с трассы Москва – Рига свернул к деревне Демя и, проехав 3-4 километров, остановился в лесу, чтобы собрать лисички.

«Вижу слева, между деревьев, что-то промелькнуло. Я остановился и вижу, что это медведи. И один, тот, что крупнее, разворачивается, и с каким-то храпом делает несколько прыжков в мою сторону», - рассказывает местный житель.

Мужчина схватился за ближайшее дерево и залез на ветку метра на 1,5, начав кричать.

«Слов не было, просто орал. Медведица привстала на задние лапы, тот, что поменьше, видимо, подросток-медвежонок начал убегать, она немного постояла и с таким же храпом-рыком скачками пошла за ним», - отметил местный житель.

Пока медведи не скрылись с виду, мужчина продолжать кричать, и кричал даже когда слез с дерева и шёл к машине.

«Медведица крупная, очень темная, почти чёрная. Дело не в тайге, а сегодня в 15 км от города. Только недавно перестало трясти, если что, шансов у меня не было», - добавил мужчина, призвав местных жителей быть осторожными при посещении леса.