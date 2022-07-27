Рисковое и накопительное страхование: в чем разница

15:31, 27 июля 2022, ПАИ

Страхование жизни и здоровья является обязательным условием при оформлении банковских кредитов, выезде за границу, поездке на групповую экскурсию и так далее. Многие из нас крайне неохотно покупают такую услугу. И совершенно напрасно! Современным пользователям доступна страховка в электронном виде, что позволяет быстро оформить документ, который в экстренной ситуации поможет компенсировать определенную долю расходов, тем самым стабилизировав финансовую сторону. Поэтому страхование жизни и здоровья по собственной инициативе является довольно удобным и оправданным вариантом.

Рисковое страхование

Довольно распространенный вариант страхового продукта. В данном случае выплата средств осуществляется при условии наступления страхового случая. Что именно подразумевается под «страховым случаем», определяет договор. Это может быть травма, болезнь, потеря работоспособности и так далее. Перечисленные ситуации могут быть очень сложными не только для попавшего в беду человека, но и для членов его семьи. Наличие страхового полиса обеспечивает стабильность будущего. Ведь благодаря полученной сумме можно взять так называемый тайм-аут, не снизив привычного уровня жизни.

Доступные для оформления варианты рискового страхования можно найти тут https://www.ozon.ru/insurance/.

Накопительное страхование

При такой программе страховая защита формируется накопительным путем. Накопительное страхование предусматривает регулярное внесение платежей на счет компании в течение определенного периода времени. Накопленные средства можно получить при наступлении страхового случая.

Также в накопительных программах, которые предлагает Ozon страховка, часто существует такое понятие, как «дожитие». В данном случае страховая компания указывает возрастной рубеж, при наступлении которого застраховавший жизнь человек сможет получить накопленную сумму на руки. НО! Такое условие будет выполнено только в том случае, если до указанного момента не было страховых случаев, в рамках которых была совершена выплата денежных средств.

Накопительное страхование является идеальным вариантом для тех, кто желает накопить деньги для собственного будущего или последующего развития или обучения детей.

Сколько платить по страховке?

Величина ежемесячного взноса по выбранной программе может быть разной. Все зависит от конечной суммы, которую можно получить при условии наступления страхового случая, а также от особенностей программы, которую клиентам предложит страховое агентство.

В зависимости от личных предпочтений, целей и возможностей возможен выбор как бюджетного, так и более дорогостоящего варианта сотрудничества.

Конкретного совета по выбору программы не существует. Все зависит от личных предпочтений, целей и финансовых возможностей клиента.

Подробнее о каждом отдельном виде страхования можно будет узнать у представителя агентства, в которое вы обратитесь за услугами.

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