Себежский ансамбль народной песни «Сударушка» покажут в новом проекте Первого канала

15:35, 27 июля 2022, ПАИ

Ансамбль народной песни «Сударушка» из посёлка Идрица Себежского района прошел в число лучших творческих коллективов России для участия в новом проекте Первого канала «Поем на кухне», пишет «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на районную администрацию.

После прохождения отборочного тура, вокалисты начнут репетиции для записи в студии. Готовая работа будет представлена осенью текущего года в эфире телеканала.

Администрация района поздравила ансамбль и пожелала ему громких и заслуженных побед на телевидении. Добавим, что ансамбль «Сударушка» является лауреатом фестивалей и конкурсов всероссийского масштаба.