Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Себежский ансамбль народной песни «Сударушка» покажут в новом проекте Первого канала

Фото: администрация Себежского района

Ансамбль народной песни «Сударушка» из посёлка Идрица Себежского района прошел в число лучших творческих коллективов России для участия в новом проекте Первого канала «Поем на кухне», пишет «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на районную администрацию.

После прохождения отборочного тура, вокалисты начнут репетиции для записи в студии. Готовая работа будет представлена осенью текущего года в эфире телеканала.

Администрация района поздравила ансамбль и пожелала ему громких и заслуженных побед на телевидении. Добавим, что ансамбль «Сударушка» является лауреатом фестивалей и конкурсов всероссийского масштаба.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

«Единая Россия» поможет малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу
27 июля 2022

Себежский ансамбль народной песни «Сударушка» покажут в новом проекте Первого канала
27 июля 2022

«Слов не было, просто орал»: медведица напала на мужчину под Великими Луками
27 июля 2022

Многофакторную модель для прогнозирования распространения инфекций разрабатывают учёные ПсковГУ
27 июля 2022

Из-за непогоды ГИБДД просит псковичей быть особенно внимательными на дороге
27 июля 2022

Прогноз погоды на начало августа дали псковские метеорологи
27 июля 2022

Дождливая погода в Псковской области сохранится ещё три дня
27 июля 2022

Ещё 39 человек заразились COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...