Места для голосования маломобильных граждан оборудуют в каждом районе Псковской области

15:42, 27 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания с главами муниципалитетов региона поручил создать оперативные штабы по оказанию содействия территориальным избирательным комиссиям в организации и проведении выборов в органы местного самоуправления во всех районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

При этом особое внимание глава региона поручил уделить вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности на избирательных участках и анализу ресурсной базы.

В сентябре на территории Псковской области пройдет 30 избирательных кампаний. Будут избраны главы Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского и Плюсского районов. Еще 25 кампаний посвящены выборам депутатов — по всей области будет замещено 372 мандата. Голосование будет проходить в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. Подготовку к проведению избирательных кампаний осуществляют 24 территориальные избирательные комиссии и 523 участковых избирательных комиссий.

Председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов поблагодарил Правительство Псковской области и губернатора лично за помощь в масштабной закупке оргтехники для работы специалистов в муниципалитетах, а также оборудовании всех участков системами видеонаблюдения и видеофиксации.

Он также сообщил о расширении в этом году технических возможностей голосования для граждан с инвалидностью. В частности, во всех муниципалитетах будут оборудованы специальные места для голосования маломобильных групп граждан. Кроме того, в Островском, Псковском и Великолукском районах будут применяться тепломаркеры — устройства для звукового информирования слабовидящих и незрячих граждан.

«Главное нововведение этого года — применение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва», — отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он также рассказал, что для участия в онлайн голосовании избирателю с постоянной пропиской в городе Пскове необходимо до 5 сентября подать соответствующее заявление на сайте Госуслуг. Для участия в онлайн голосовании уже заявились более 200 избирателей, отметил Игорь Сопов.

Всего принять участие в выборах, по информации областного избиркома, смогут почти 475 тысяч граждан, из которых 5,3 тысяч человек будут голосовать впервые. С гражданами проводится информационно-разъяснительная программа. Работает «горячая линия»: 8 (800) 222-72-60.