Журналист BBC побывал на кладбище в Выбутах, где похоронены погибшие во время спецоперации псковские военнослужащие

16:54, 27 июля 2022, ПАИ

В минувшие выходные на Дне города в Пскове побывала съемочная группа телеканала ВВС. По официальной версии, Стивен Розенберг приехал в Псков для съемок празднования освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и высказал свое отношение к этому важному историческому событию. Однако съемочная группа ВВС, аккредитовавшаяся именно на фестиваль военно-исторической реконструкции, была замечена на кладбище в Выбутах, где похоронены военнослужащие, погибшие во время спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Коллеги предположили, что известный британский журналист готовит материал о псковских военных и обо всём, что связано с ними и со спецоперацией на Украине. По информации телеканала, Стивена Розенберга уже неоднократно обвиняли в предвзятости к России и подаче искаженной информации.