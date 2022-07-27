Чат-ботами «Псков Официально» воспользовались более 5 тысяч человек

17:16, 27 июля 2022, ПАИ

Больше 5 тысяч человек воспользовались чат-ботами обратной связи «Псков Официально».

Об этом сообщили в ЦУР Псковской области. Чат-боту «Псков Официально» можно рассказать о проблеме или задать интересующий вопрос. Ваши сообщения виртуальный помощник переадресует органам власти.

Также с помощью виртуального помощника можно найти телефоны горячих линий и экстренных служб, адрес ближайшего пункта вакцинации или сбора гуманитарной помощи.

Чат-боты обратной связи разработаны АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» с помощью ЦУР. Чат-боты размещены по ссылке, можно выбрать удобный пользователю мессенджер.