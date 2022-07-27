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Общество

Более 18 тысяч тонн скота и птицы произвели в Псковском районе за полгода

За шесть месяцев текущего года сельхозпредприятия Псковского района произвели и реализовали на убой в живом весе 18 425 тонн скота и птицы, из них 456 тонн крупного рогатого скота, 5 399 тонн свинины и 12 570 тонн птицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Наибольшее количество крупного рогатого скота реализовано в ООО «ПсковАгроИнвест» и в СПК (колхоз) «Передовик» 139 и 114 тонн соответственно.

ООО «ПсковАгроИнвест» специализируется на выращивании крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. Среднесуточные привесы скота за шесть месяцев текущего года составляют 900 граммов. Кроме того, предприятие занимается производством и реализацией мяса свиней. За полгода забито и реализовано 37 872 головы свиней. Среднесуточные привесы свиней всего по стаду составляют 532 грамма, на откорме - более 800 граммов.

СПК (колхоз) «Передовик» занимается откормом бычков до высоких весовых кондиций. За шесть месяцев реализовано 73 % от всего объёма реализации скота высшей упитанности, что на 8 % больше уровня прошлого года. Средний вес реализации одной головы составляет более 300 килограммов.

Отдельно отметим и крупнейшую птицефабрику в районе ООО «Племрепродуктор Назия», которая занимается выращиванием цыплят-бройлеров, переработкой и реализацией продукции из мяса цыплят-бройлеров. В хозяйстве содержится более одного миллиона голов птицы. Объёмы реализации мяса птицы выросли на 1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний вес одной реализованной головы составляет 2,5 килограмма, что на 4 % больше уровня прошлого года.

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