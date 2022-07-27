В Старом Изборске филиал ООО «Экопром» выставил 4 контейнера для ТКО
Сегодня 4 контейнера появились на улицах Старого Изборска: на ул. Печорской возле домов 29 и 45, на пересечении Валговской и Печорской улиц, а также на перекрестке улицы Колхозной и Юбилейной. Предыдущее место накопления ТКО, находившееся возле кладбища, на данный момент ликвидировано администрацией ГП Печоры.
Уборка содержимого данных контейнеров для ТКО будет осуществляться на еженедельной основе по средам и воскресеньям, а первый вывоз запланирован на это воскресенье.
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