Уборочная кампания началась в Псковском районе

17:37, 27 июля 2022, ПАИ

В Псковском районе началась уборочная кампания, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Первыми к уборке зерновых культур приступили земледельцы ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы». Это хозяйство заготавливает фуражное зерно исключительно методом плющения с использованием консерванта. Данная технология позволяет убирать зерновые с повышенной влажностью до 40 %.

Механизаторы убрали и заложили на хранение 76 тонн озимой пшеницы с площади 23 гектара. Всего хозяйству предстоит убрать зерновые культуры с площади 361 гектар.