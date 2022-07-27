Уборочная кампания началась в Псковском районе
В Псковском районе началась уборочная кампания, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
Первыми к уборке зерновых культур приступили земледельцы ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы». Это хозяйство заготавливает фуражное зерно исключительно методом плющения с использованием консерванта. Данная технология позволяет убирать зерновые с повышенной влажностью до 40 %.
Механизаторы убрали и заложили на хранение 76 тонн озимой пшеницы с площади 23 гектара. Всего хозяйству предстоит убрать зерновые культуры с площади 361 гектар.
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