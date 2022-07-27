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Общество

Импорт китайских товаров в РФ вырос на 9,2%

Импорт китайских товаров в РФ вырос на 9,2% и составляет 204,5 тысячи тонн за шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы за первое полугодие 2022 года, сообщают «Известия».

Речь идет о поставках через многосторонний автомобильный пункт «Забайкальск», на который приходится 36% от всего ввоза товаров из Китая через все автопереходы в Дальневосточном регионе.

В этом году количество ввозимой техники и наземного транспорта через «Забайкальск» увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,2 тысячи единиц. В Россию ввозили автобусы, строительную технику — погрузчики, машины для строительства дорог, краны, а также оборудование, механизмы и механические устройства. Всего в первом полугодии 2022 года через него ввезли 172,7 тыс. т продукции народного потребления. 

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