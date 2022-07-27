Участница «Евровидения-2021» едет в Псков
Российская певица Манижа едет в Псков, об этом певица заявила в своём блоге.
«Никто. Совершенно никто. Наша семья в 7 утра по дороге в Псков», — подписала девушка видео.
В 2021 году Манижа принимала участие в международном конкурсе песни «Евровидение» от России.
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