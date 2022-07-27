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ПсковГУ выступит организатором международной летней исторической школы для молодых исследователей и педагогов

В рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки» с 8 по 13 августа в Печорах стартует международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов до 35 лет по теме «Военная история Северо-Запада России». Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Организаторами мероприятий выступают Федеральное агентство по делам молодёжи по программе Роспатриот, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви, Псковский государственный университет.

Летняя школа объединит ведущих российских учёных, известных общественных и государственных деятелей, преподавателей университетов, молодых исследователей. Её работа направлена на популяризацию исторического знания, прежде всего военной истории, среди российской молодёжи, а также установление и развитие исследовательской и научно-образовательной коммуникации между молодыми учёными из регионов Российской Федерации.

Программой мероприятий запланированы открытые лекции, проектные интенсивы, научно-образовательные семинары, которые проведут российские историки с мировым именем, профессорско-преподавательский состав ПсковГУ, сотрудники Государственного архива Псковской области. Кроме того, участников ждёт насыщенный досуг: экскурсия по Печорам, посещение мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва, кинопоказы.

Добавим, молодёжный историко-культурный форум «Истоки» пройдёт с 1 августа по 8 октября. Участниками форума станут более 1000 человек в возрасте от 14 до 35 лет – представители волонтёрских и патриотических организаций, активисты общественных организаций, молодые педагоги, архитекторы, экскурсоводы, историки и молодые семьи. В рамках мероприятия пройдут десять смен на существующей инфраструктуре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

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