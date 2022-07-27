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Общество

Минобрнауки России утвердило новый порядок проведения олимпиад школьников

В проведение школьных олимпиад внесены изменения. Фото Победа.рф

Минобрнауки утвержден новый порядок проведения олимпиад школьников, который повысит открытость и эффективность олимпиадного движения. Об этом сообщили в министерстве.

Кратко об изменениях:

  • ограничено число победителей и призеров по одному профилю до 300 человек, при этом у олимпиад может быть несколько профилей;
  • регламентирована возможность проводить заключительный этап олимпиады онлайн;
  • расширен перечень организаций, которые могут стать организаторами и соорганизаторами олимпиады;
  • разграничены функции оргкомитета, жюри, методической и апелляционной комиссий;
  • усилены меры по отбору наиболее качественных олимпиад.

Напомним, что победителям школьных олимпиад в течение 4 лет после победы предоставляются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. В том числе — прием без вступительных экзаменов по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады, приравнивание результата олимпиады к максимальному количеству баллов ЕГЭ по аналогичному предмету или успешно пройденному вступительному испытанию профильной, творческой или профессиональной направленности.

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