Минобрнауки России утвердило новый порядок проведения олимпиад школьников

18:20, 27 июля 2022, ПАИ

Минобрнауки утвержден новый порядок проведения олимпиад школьников, который повысит открытость и эффективность олимпиадного движения. Об этом сообщили в министерстве.

Кратко об изменениях:

ограничено число победителей и призеров по одному профилю до 300 человек, при этом у олимпиад может быть несколько профилей;

регламентирована возможность проводить заключительный этап олимпиады онлайн;

расширен перечень организаций, которые могут стать организаторами и соорганизаторами олимпиады;

разграничены функции оргкомитета, жюри, методической и апелляционной комиссий;

усилены меры по отбору наиболее качественных олимпиад.

Напомним, что победителям школьных олимпиад в течение 4 лет после победы предоставляются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. В том числе — прием без вступительных экзаменов по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады, приравнивание результата олимпиады к максимальному количеству баллов ЕГЭ по аналогичному предмету или успешно пройденному вступительному испытанию профильной, творческой или профессиональной направленности.