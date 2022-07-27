Международная федерация настольного тенниса отстранила Россию и Беларусь от участия в чемпионате мира

18:47, 27 июля 2022, ПАИ

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила национальные сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира, говорится в заявлении организации. В текущем году турнир пройдет в китайском Чэнду с 30 сентября по 9 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

2 марта Международная федерация настольного тенниса (ITTF) временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах. На следующий день ETTU отстранил российские клубы от участия в еврокубках.

В июле исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса (ETTU) отстранил российские и белорусские клубы до участия в европейских клубных соревнованиях в сезоне 2022/23.