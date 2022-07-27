В усадьбе композитора Римского-Корсакова Вечаша обновили подход к озеру

19:49, 27 июля 2022, ПАИ

Туристы, посещая музей-усадьбу Н.А. Римского-Корсакова Вечаша обязательно приходят на мостки на берегу озера Песно. Это место, где композитор, любуясь закатами и рассветами, сочинял одну из самых известных своих опер «Садко». Весной мостки были повреждены льдом с озера, сломана одна из опор, мостки сдвинуты в камыши. Своими силами работники музея не могли их отремонтировать, так как, для того чтобы поставить их на место, была нужна специальная техника.

«О нашей проблеме мы поговорили с депутатом районного собрания Игорем Владимировым. Депутат откликнулся на нашу просьбу. Утром 26 июля 2022 года он приехал в музей, посмотрел, что нужно сделать, как проехать к озеру, чтобы не нанести вред парку усадьбы. А уже во второй половине для наши мостки были отремонтированы. С помощью специальной техники мостки были вытащены, сломанные опоры отремотированы и поставлены на нужное место, установлен настил.

Сегодня рабочие музея обновили перила, закрепили настил, сделали удобный подход к мосткам. В планах сделать ступеньки для схода в воду», –сообщили работники музея-усадьбы в соцсетях.

Напомним, что во второй усадьбе композитора, находящейся в Любенске, произошёл пожар.