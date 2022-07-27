Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил профессионального бойца Руслана Шамилова с победой в Казахстане

19:59, 27 июля 2022, ПАИ

16 июля в городе Актау (Казахстан) боец ММА Руслан Шамилов поборолся за титул Naiza Fighting Championship в среднем весе и одержал досрочную победу над соперником из Казахстнана - Мурадом Абдурахмановым, пишет Telegram-канал «Великолукские новости».

Профессиональный спортсмен из Великих Лук стал новым чемпионом казахской лиги.

В родном городе Руслана встретили с поздравлениями. Депутат Государственный Думы Александр Козловский так же поздравил спортсмена и пообщался с чемпионом за чашкой чая.