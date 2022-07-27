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Культура

Киностудии признали полную зависимость от иностранного оборудования для съемок фильмов

Киносъёмка - это затратный процесс, основанный на качественной аппаратуре. Фото ИА REGNUM

Президент и правительство поручало руководству АО «Киностудия «Ленфильм» поэтоапно заместить иностранное оборудование и программное обеспечение, которое используется в кинопроцессе, отечественными аналогами, указано в отчете студии за 2021 год, утвержденном ее советом директоров в конце июня уже этого года. Об этом пишет РБК.

Но выполнить это поручение «Ленфильм», как следует из отчета, не смог. «К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует», говорится в отчётном письме генерального директора студии. Концерн предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, и «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует».

Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков, комментируя отчет, заявил РБК, что студия «внимательно мониторит рынок» на предмет появления российских аналогов необходимой для кинопроизводства техники. «В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники», — добавил он.

Съемочный процесс действительно на 100% построен на импортной технике и иностранном программном обеспечении. В зависимости от задач каждой конкретной сцены в необходимый для съемочной площадки набор, помимо камер и специального многоуровневого освещения, входят, например, множество штативов, зеленый фон хромакей для последующего накладывания спецэффектов, мегафоны для общения сотрудников площадки с артистами, большой набор микрофонов — от незаметных петличек для актеров до масштабных «пушек», требующих специальную ветрозащиту, акустические панели для создания наиболее чистого звука, генераторы дыма и тумана и т.д. Еще больше требований предъявляется к программному обеспечению, которое должно предоставлять максимальный набор возможностей для «склейки» звука и видеоряда, создания спецэффектов, кадрирования и монтажа.

На сайте профильного магазина кинооборудования «Киносклад» практически вся представленная техника импортная, убедился корреспондент РБК. Даже расходные материалы в основном иностранного производства. Например, ассортимент рабочих перчаток для операторов, монтажников сцены и осветителей (а для них требуются особые термостойкие материалы) представлен американской компанией Setwear, клей для петличных микрофонов производит немецкая Tesa, генераторы дыма — тайваньская Antari, оптику и оптоэлектронику — немецкая Zeiss, оборудование и аксессуары для камер и осветительных приборов (в основном штативы и держатели) — итальянская Manfrotto, аудио- и видеокабели и разъемы — японская Canare. На сайте аренды оборудования для кино и ТВ «Кинозавод» также практически весь ассортимент представлен товарами иностранных производителей: микрофоны, радиосистемы и ветрозащита от австралийской Rode или японской Sanken, акустические системы и микшерные пульты от немецкой Behringer, освещение — от американских Kino Flo и Lowel или немецкой Arri.

 

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