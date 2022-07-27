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Губернатор Псковской области поздравил жителей Палкинского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Палкинский район сегодня отмечает годовщину освобождения земель от немецко-фашистских захватчиков. Фото: ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Палкинского района с 78-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Текст поздравления размещён на сайте Правительства области.

«Сегодня жители отмечают важную и праздничную дату. Палкинский район был оккупирован в первых числах июля 1941-го года, а освобождён спустя три года, 27 июля 1944 года. В 19 братских захоронениях навечно остались тела более 3 тысяч советских воинов, погибших на палкинской земле. Эти великие жертвы и не менее великие подвиги защитников нашего Отечества навсегда в памяти жителей и навечно вписаны в историю Псковской земли.

Мы отдаем долг мужеству погибших и говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного времени, поднимая и восстанавливая район. Низкий вам поклон за ратные подвиги, самоотверженный труд, за все вынесенные испытания и беззаветное служение Отечеству!

Наша общая задача  – передать подрастающему поколению память о тех грозных годах, воспитать в молодёжи чувство ответственности за свою страну, сопричастности её истории. Благодарю всех, кто участвует в этом благородном деле!

Поздравляю жителей Палкинского района с праздником, днем, когда была отвоёвана свобода этой земли. Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия в семьях», – говорится в сообщении.

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