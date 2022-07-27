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Культура

6 августа в Михайловском пройдёт вечер балета

Геннадий Селюцкий с труппой Мариинского театра после спектакля «Лебединое озеро» (2015). Фото В. Барановского с выставки в музее-заповеднике. «Михайловское»

Заранее спланировать поездку на вечер балета в «Михайловское» предлагают псковичам в музее-заповеднике. Об этом сообщили ПАИ в информационной службе 
Государственного музея-заповедника.

Концерт дадут солисты Мариинского театра и ученики хореографической школы Ланде, а посвящён он будет памяти великолепного танцовщика и выдающегося педагога-хореографа Геннадия Селюцкого, к 85-летию со дня его рождения.

На сцену музейного Научно-культурного центра выйдут народная артистка России Юлия Махалина, заслуженный артист России Данила Корсунцев, заслуженный артист России Евгений Иванченко, многие другие. В программу их выступления включены «балетные шлягеры»: здесь и «Умирающий лебедь» Сен-Санса, и вариации Тореадора из «Кармен» Бизе—Щедрина, и адажио из «Спартака» Хачатуряна и другие хореографические постановки.

Вечер памяти артиста и учителя состоится 6 августа, начнут его в 18.00. Билеты на концерт можно приобрести как в кассе НКЦ (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), так и online, по ссылке

 

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