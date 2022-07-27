6 августа в Михайловском пройдёт вечер балета

20:43, 27 июля 2022, ПАИ

Заранее спланировать поездку на вечер балета в «Михайловское» предлагают псковичам в музее-заповеднике. Об этом сообщили ПАИ в информационной службе

Государственного музея-заповедника.

Концерт дадут солисты Мариинского театра и ученики хореографической школы Ланде, а посвящён он будет памяти великолепного танцовщика и выдающегося педагога-хореографа Геннадия Селюцкого, к 85-летию со дня его рождения.

На сцену музейного Научно-культурного центра выйдут народная артистка России Юлия Махалина, заслуженный артист России Данила Корсунцев, заслуженный артист России Евгений Иванченко, многие другие. В программу их выступления включены «балетные шлягеры»: здесь и «Умирающий лебедь» Сен-Санса, и вариации Тореадора из «Кармен» Бизе—Щедрина, и адажио из «Спартака» Хачатуряна и другие хореографические постановки.

Вечер памяти артиста и учителя состоится 6 августа, начнут его в 18.00. Билеты на концерт можно приобрести как в кассе НКЦ (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), так и online, по ссылке.