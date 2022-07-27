В Пыталовском районе установили карантин по африканской чуме
В Пыталоском районе установили карантин по африканской чуме, говорится в указе губернатора Псковской области, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов. Инфицированный объект находится на территории с кадастровым номером 61:21:0130106:39 и расположен в поселении «Утроинская волость» Пыталовского района Псковской области.
Председателю комитета по ветеринарии Псковской области предписано утвердить план мероприятий по предотвращению дальнейшего распространения заболевания животных.
Указ вступает в силу с завтрашнего дня.
Для человека данное заболевание не представляет никакой опасности, однако он может стать вирусоносителем.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
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