Мировой чемпионат по хоккею 2023 года пройдёт в Латвии и Финляндии

21:43, 27 июля 2022, ПАИ

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Латвии и Финляндии, сообщает «Комсомольская правда».

Эти страны заменят Санкт-Петербург, именно там планировалось проводить чемпионат изначально. В Санкт-Петербурге строят самую вместительную хоккейную арену в мире.

Латвия уже заменяла Белоруссию в 2021 году, когда у неё отобрали хоккейный чемпионат. Финляндия организовала турнир в текущем году.

Ранее молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 перенесли из России – вместо Омска и Новосибирска он пройдёт в Канаде. В этих городах тоже строят новые арены, которые теперь могут сконцентрироваться под нужны КХЛ.