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Общество

Расписание водного сообщения с Талабскими островами изменится с 1 августа

Талабские острова. Фото Telegram

С 1 августа 2022 года изменяется расписание водного сообщения с Талабскими островами, пишет паблик  «Афиша Псков».

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