Расписание водного сообщения с Талабскими островами изменится с 1 августа
С 1 августа 2022 года изменяется расписание водного сообщения с Талабскими островами, пишет паблик «Афиша Псков».
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