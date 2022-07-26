Суд обязал администрацию Качановской волости ликвидировать свалку до 1 сентября 2022 года

23:59, 27 июля 2022, ПАИ

Печорский районный суд Псковской области рассмотрел административное дело по иску прокурора Палкинского района Псковской области к администрации сельского поселения «Качановская волость» о признании незаконным бездействия администрации в отношении несанкционированной свалки на земельном участке, расположенном у д. Спудищи Палкинского района. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.

По заданию прокуратуры Псковской области провели проверку исполнения на территории Палкинского района требований законодательства в сфере обращения с отходами, в части ликвидации несанкционированных свалок.

Проверка показала, что на земельном участке, расположенном у д. Спудищи, имеется несанкционированное размещение различных отходов, ветви кустарников, доски и иной мусор. В целях устранения допущенных нарушений прокуратурой района в адрес главы Качановской волости вынесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным. Однако реальных мер к ликвидации несанкционированной свалки не принято. По информации администрации сельского поселения свалку планируется ликвидировать к 1 октября 2022 года.

В судебном заседании административный истец заявленные требования поддержал, просил иск удовлетворить.

Представитель административного ответчика исковые требования не оспаривала, однако просила установить срок для исполнения решения до 1 сентября 2022 года, так как немедленно ликвидировать выявленную свалку невозможно.

По результатам рассмотрения дела суд исковые требования удовлетворил и признал незаконным бездействие Администрации сельского поселения «Качановская волость», обязав в срок до 1 сентября 2022 года ликвидировать указанную свалку.

Решение в законную силу не вступило.