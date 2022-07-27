Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове будет завершен в 2022 году
Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье – памятник истории и культуры федерального значения XVII – XIX веков, объект культурного наследия народов России. Находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни, напоминает АНО «Возрождение».
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Было несколько предложений по проектным решениям. В их обсуждении принимал участие митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его благословению в основу проекта положены научные изыскания и предложения выдающегося советского архитектора-реставратора Ю.П. Спегальского (1909 – 1969 гг.).
Работу над проектом реставрации проводит псковский архитектор А. М. Лебедев.
Начало реставрационных работ планируется на 2023 год.
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