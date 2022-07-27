Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове будет завершен в 2022 году

Проект церкви Одигитрии (Введения) на Печерском подворье. Фото: Telegram

Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье – памятник истории и культуры федерального значения XVII – XIX веков, объект культурного наследия народов России. Находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни, напоминает АНО «Возрождение».
.
Было несколько предложений по проектным решениям. В их обсуждении принимал участие митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его благословению в основу проекта положены научные изыскания и предложения выдающегося советского архитектора-реставратора Ю.П. Спегальского (1909 – 1969 гг.).

Работу над проектом реставрации проводит псковский архитектор А. М. Лебедев.

Начало реставрационных работ планируется на 2023 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

Музей-заповедник в Михайловском приглашает на оперный вечер камерной музыки
27 июля 2022

Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове будет завершен в 2022 году
27 июля 2022

6 августа в Михайловском пройдёт вечер балета
27 июля 2022

Киностудии признали полную зависимость от иностранного оборудования для съемок фильмов
27 июля 2022

В усадьбе композитора Римского-Корсакова Вечаша обновили подход к озеру
27 июля 2022

Фольклорно-хоровой фестиваль «Лейся, песня» прошёл в Гдовском районе
27 июля 2022

Себежский ансамбль народной песни «Сударушка» покажут в новом проекте Первого канала
27 июля 2022

Фейерверк и дискотека ожидают гостей фестиваля «Знак Русского»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...