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Культура

Музей-заповедник в Михайловском приглашает на оперный вечер камерной музыки

Камерный концерт артистов оперного жанра пройдёт в Михайловском. Фото: Telegram

Оперные артисты знаменитого санкт-петербургского театра выступят на вокальном вечере камерной музыки в Зеленой гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов. Об этом Паи сообщили в пресс-центре музея заповедника. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов, солисты академии молодых оперных певцов Мариинского театра Цветана Омельчук, Альбина Шарафутдинова, Олег Мицов. Название концерта – строчка из известного романса, который был написан Николаем Афанасьевичем Листовым в начале XX века. А сам вечер посвящен памяти отца Георгия Мицова.

Для гостей и жителей Пушкиногорья прозвучат романсы, дуэты, песни русских композиторов. Партия фортепиано – Яна Зубова, дипломант международных конкурсов.
Место: Музей-усадьба «Тригорское».
Дата: 6 августа 2022 г. с 16:00 до 17:00
Цена билета: 500 руб.

Справки по телефонам: 8(81146)2-18-15, 2-24-27 (среда – воскресенье).

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