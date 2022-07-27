Музей-заповедник в Михайловском приглашает на оперный вечер камерной музыки

23:38, 27 июля 2022, ПАИ

Оперные артисты знаменитого санкт-петербургского театра выступят на вокальном вечере камерной музыки в Зеленой гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов. Об этом Паи сообщили в пресс-центре музея заповедника. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов, солисты академии молодых оперных певцов Мариинского театра Цветана Омельчук, Альбина Шарафутдинова, Олег Мицов. Название концерта – строчка из известного романса, который был написан Николаем Афанасьевичем Листовым в начале XX века. А сам вечер посвящен памяти отца Георгия Мицова.

Для гостей и жителей Пушкиногорья прозвучат романсы, дуэты, песни русских композиторов. Партия фортепиано – Яна Зубова, дипломант международных конкурсов.

Место: Музей-усадьба «Тригорское».

Дата: 6 августа 2022 г. с 16:00 до 17:00

Цена билета: 500 руб.

Справки по телефонам: 8(81146)2-18-15, 2-24-27 (среда – воскресенье).