Реставрацию церкви Одигитрии в Пскове планируют начать в 2023 году
Проект реставрации церкви Одигитрии (Введения) на Печерском подворье планируют завершить в 2022 году, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове и Псковской области».
В обсуждении проектов принимал участие митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его благословению в основу проекта были положены научные изыскания и предложения советского архитектора-реставратора Юрия Спегальского.
Работает над проектом реставрации псковский архитектор Андрей Лебедев.
Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни и является памятником истории и культуры федерального значения XVII—XIX веков, объектом культурного наследия народов России.
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