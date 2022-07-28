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Общество

Реставрацию церкви Одигитрии в Пскове планируют начать в 2023 году

Макет церкви Одигитрии, выполненный Ю.П. Спегальским.

Проект реставрации церкви Одигитрии (Введения) на Печерском подворье планируют завершить в 2022 году, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове и Псковской области».

В обсуждении проектов принимал участие митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его благословению в основу проекта были положены научные изыскания и предложения советского архитектора-реставратора Юрия Спегальского.

Работает над проектом реставрации псковский архитектор Андрей Лебедев.   

Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни и является памятником истории и культуры федерального значения XVII—XIX веков, объектом культурного наследия народов России.
 

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Реставрацию церкви Одигитрии в Пскове планируют начать в 2023 году

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