Реставрацию церкви Одигитрии в Пскове планируют начать в 2023 году

08:32, 28 июля 2022, ПАИ

Проект реставрации церкви Одигитрии (Введения) на Печерском подворье планируют завершить в 2022 году, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове и Псковской области».

В обсуждении проектов принимал участие митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его благословению в основу проекта были положены научные изыскания и предложения советского архитектора-реставратора Юрия Спегальского.

Работает над проектом реставрации псковский архитектор Андрей Лебедев.

Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни и является памятником истории и культуры федерального значения XVII—XIX веков, объектом культурного наследия народов России.

