Пскович дважды столкнулся с мошенниками, налаживая отношения с девушками

07:53, 28 июля 2022, ПАИ

Обмен интимными фотографиями с незнакомой девушкой обернулся для псковича вымогательством денег, сообщили в прокуратуре Пскова.

Пскович познакомился в интернете с девушкой, с которой по обоюдному согласию обменялся интимными фотографиями.

После того как он отправил фотографии, выяснилось, что на самом деле его подруга по переписке — мужчина. Собеседник стал требовать 4 тысячи рублей за нераспространение фотографий, порочащих честь и достоинство заявителя.

Впоследствии молодой человек решил встретиться с девушкой, с которой был ранее знаком. Девушка предложила сходить в театр, скинув ссылку на сайт для оплаты билетов. При попытке оплаты билетов в интернете с карты молодого человека списали семь тысяч рублей за покупку цветов.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ – вымогательство, а также по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. Ход и результаты расследования уголовных дел взяты на контроль прокуратурой.

