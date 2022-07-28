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Культура

Псковичей приглашают на вечер балета в «Михайловское»

Концерт на вечере балета в «Михайловском» дадут солисты Мариинского театра и ученики хореографической школы Ланде, сообщили в информационной службе музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Мероприятие посвящено памяти выдающегося педагога-хореографа Геннадия Селюцкого.

На сцену музейного Научно-культурного центра выйдут народная артистка России Юлия Махалина, заслуженный артист России Данила Корсунцев, заслуженный артист России Евгений Иванченко, многие другие.

В программу их выступления включены «балетные шлягеры»: здесь и «Умирающий лебедь» Сен-Санса, и вариации Тореадора из «Кармен» Бизе — Щедрина, и адажио из «Спартака» Хачатуряна, и т. д.

Вечер памяти артиста и учителя состоится 6 августа в 18:00. Билеты на концерт можно приобрести как в кассе НКЦ (Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), так и online.
 

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