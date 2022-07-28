Горводоканал предупредил о возможном отключении воды на двух улицах в Пскове
28 июля в связи с работами МП города Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения по некоторым адресам.
Как сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте», без воды могут остаться граждане, проживающие по следующим адресам:
- ул. Сосновая, 12;
- Орлецкая набережная, 2.
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