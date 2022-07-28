Анну Орлову ищет в Псковской области её дочь

08:51, 28 июля 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратилась 65-летняя Надежда Хаустова, которая ищет свою мать Анну Орлову или её близких. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня».

Заявительница рассказала, что в семь месяцев её отдали в детский дом в Себеже. В три года её удочерили Николай Быстров и Нина Быстрова.

Напомним, ранее в программу поступила заявка от Александра Савельева, который ищет в Псковской области детей Николая Касаткова.