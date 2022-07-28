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Общество

3% предпенсионеров ищут работу в Псковской области

Порядка 84 000 резюме от соискателей предпенсионного и пенсионного возраста (мужчины от 58 лет и женщины от 53 лет) зафиксировано только за последний месяц на hh.ru. Это 2,7% от общего числа активных соискателей в России. В Псковской области этот показатель находится на отметке 3%.

Соискатели пенсионного возраста на Северо-Западе страны в июле разместили 15% резюме от всего объема по стране. Таким образом, в СЗФО сейчас ищут работу почти 13 000 соискателей зрелого возраста. Активней других на рынке труда СЗФО возрастные соискатели из Ленобласти – они размести 4% резюме от всего объема в регионе. Также достаточно активны петербургские, калининградские, мурманские, новгородские и псковские соискатели. А вот менее других заинтересованы в работе соискатели старшего возраста из Архангельской области – на них приходится лишь 1% резюме в регионе.

Доля резюме соискателей пенсионного возраста от общего числа актуальных резюме, СЗФО, июль 2022:

Санкт-Петербург           3%

Калининградская область       3%

Ленинградская область           4%

Мурманская область     3%

Новгородская область   3%

Псковская область        3%

Архангельская область           1%

Республика Коми          2%

Республика Карелия     2%

Ненецкий АО       2%

Как правило, мужчины в возрасте 58+ чаще всего ищут работу в качестве водителей (11% резюме), охранниками (5%), сервисными инженерами (5%), слесарями (3%), энергетиками (3%). Интересно, что 2% мужчин пенсионного возраста также рассматривают работу в качестве менеджера по продажам, еще по 2% хотят стать прорабами, инженерами по охране труда и курьерами. 1% зрелых соискателей-мужчин старшего возраста ищут работу программистами и разработчиками. В свою очередь женщины предпенсионного возраста (53+), как правило, ищут работу в бухгалтерии (15% резюме), хотят работать администраторами (7%), продавцами или кассирами (5%). Также женщин предпенсионного возраста интересует работа в сфере образования (4%). 3% хотят стать операторами баз данных, 2% комплектовщиками, 2% финансовыми менеджерами и 1% курьерами.

В среднем женщины старшего возраста запрашивают зарплату от 45 000₽, мужчины - 60 000 ₽. При этом кроме зарплаты работники предпенсионного возраста могут претендовать и на дополнительные льготы от государства и работодателя.

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