День крещения Руси отмечают 28 июля

09:29, 28 июля 2022, ПАИ

Дата дня крещения Руси была установлена в 2010 году в честь одной из главных вех в истории – провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году, пишет calend.ru.

Этот день выбран не случайно – 28 июля отмечают память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко, который был внуком великой княгини Ольги. Именно она приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.

Владимир выбрал для народа подходящую религию под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города. Однако Крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования.