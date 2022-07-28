Какая погода ждёт жителей Псковской области в последний месяц лета

09:39, 28 июля 2022, ПАИ

В ГУ МЧС РФ по Псковской области рассказали, какая погода ждет жителей региона в августе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В последний месяц лета погодные условия будут определяться чередующимися воздействиями юго-восточных и южных периферий циклонов и северных периферий полей высокого давления. Такой характер атмосферной циркуляции обусловит близкий к климатической норме температурный фон в течение большей части месяца.

Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется близкой к климатической норме, но в отдельных районах из-за интенсивных ливней локального характера может быть выше неё. Ночью будут преобладать температура +9...+14 градусов, в отдельные ночи возможно понижение температуры до +5...+ 8 градусов.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для летнего периода.