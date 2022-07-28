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27 июля состоялась первая экскурсия по храмам псковской архитектурной школы

Фото: ЮНЕСКО Псков

27 июля, состоялась первая из цикла экскурсий по храмам, входящим в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы псковской архитектурной школы» в городе Пскове, сообщается в социальных сетях «ЮНЕСКО Псков».

Экскурсия была посвящена трем памятникам архитектуры: Преображенскому собору ансамбля Спасо-Мирожского монастыря XII века, церкви Георгия со Взвоза 1494 года и церкви Покрова от Пролома XV-XVI веков. Показ объектов с рассказом об их прошлом и настоящем провела руководитель службы управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Мария Лисенкова.

Проект по организации экскурсий по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО реализуется в рамках всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами проекта выступили Театрально-концертная дирекция Псковской области и Псковская областная филармония. Экскурсии пройдут с 27 июля по 28 августа 2022 года.

Напомним, что до 31 июля псковичи могут поддержать проект «Храмы псковской архитектурной школы» на национальной премии «Хрустальный компас», который представляет собой 10 фильмов о соборах и церквях, в которых раскрывается древняя история храмов и их тайны. В съёмках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов, реставраторов и священнослужителей.

Цикл уникальных фильмов о храмах псковской архитектурной школы, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, создавался Псковским агентством информации и выходил на сайте информагентства.

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