Жители Печор напали на прохожего, отобрав у него телефоны
В Печорах молодые люди открыто похитили телефоны у прохожего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
26 июля вечером в Печорах у дома на улице Юрьевской двое молодых людей с применением насилия открыто похитили у прохожего мужчины два сотовых телефона. Полиция установили личности подозреваемых – ими оказались местные жители 2000 и 2001 годов рождения.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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