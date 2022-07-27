Жители Печор напали на прохожего, отобрав у него телефоны

10:15, 28 июля 2022, ПАИ

В Печорах молодые люди открыто похитили телефоны у прохожего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 июля вечером в Печорах у дома на улице Юрьевской двое молодых людей с применением насилия открыто похитили у прохожего мужчины два сотовых телефона. Полиция установили личности подозреваемых – ими оказались местные жители 2000 и 2001 годов рождения.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.