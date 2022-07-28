Студент ПсковГУ стал руководителем Совета обучающихся при Минобрнауки РФ по СЗФО

10:23, 28 июля 2022, ПАИ

Студент института математического моделирования и игропрактики, председатель ОСО ПсковГУ Григорий Макаров стал руководителем Совета обучающихся при Министерстве науки и высшего образования РФ по Северо-Западному федеральному округу. Данная структура призвана наладить прямой диалог между ведомством и учащимися российских вузов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

«В настоящее время завершён организационный этап, сформирована структура совета, – рассказал Григорий Макаров. – Впереди нас ждёт содержательная часть работы. Предстоит понять, что происходит в студенческой жизни субъектов нашего округа, собрать идеи и предложения, проработать и апробировать интересные проекты. Кроме того, в мои функции входит контроль и координация работы окружных советов обучающихся, выстраивание внутренних и внешних контактов, продвижение задач, поставленных, с одной стороны, студентами, с другой – Министерством науки и высшего образования».

Как отметил Григорий Макаров, в настоящее время, несмотря на каникулы, его работа продолжается: студент ведет активную общественную деятельность и на локальном уровне.

Напомним, в мае уходящего года Минобрнауки России поддержало инициативу студентов о создании при ведомстве органа для прямого диалога со студенческой молодёжью, который представлял бы их интересы. Со всей страны было подано более 1,5 тысячи анкет от учащихся вузов разной ведомственной принадлежности. По результатам отбора в совет вошли представители вузов из 82 субъектов Российской Федерации, в их числе – студент-второкурсник ПсковГУ Григорий Макаров. В декабре 2021 года он стал участником первого заседания совета обучающихся, которое прошло в Министерстве науки и высшего образования, в Москве. Мероприятие состоялось в формате открытого диалога с главой ведомства Валерием Фальковым. Во встрече приняли участие более 80 студентов, представляющих вузы своего региона.