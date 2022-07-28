Псковский депутат рассказал о капремонте в школе №24

10:31, 28 июля 2022, ПАИ

В совещании по вопросам капитального ремонта школы № 24 принял участие депутат Псковской городской Думы Константин Болотин. Вместе с руководством учреждения, представителем подрядчика и членами родительского совета участники встречи проконтролировали качество и сроки проведения работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Мы обратили внимание на необходимость замены окон в коридорах. В кратчайшие сроки эксперты уточнят предварительную стоимость окон и работ по их установке, после чего будем решать вопрос по поиску источников финансирования», – отметил Константин Болотин.

Кроме того, депутат рассказал, что отдельное внимание члены совещания обратили на обеспечение безопасности путей эвакуации.

«Подобные систематические выезды в это учреждение продолжим и в дальнейшем, чтобы обеспечить максимальный контроль над ходом ремонта», – подытожил Константин Болотин.