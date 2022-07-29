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Общество

Как чувствует себя рыба в Чудско-Псковском озере

И. о. руководителя Псковского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Михалап на круглом столе в медиацентре ПАИ рассказал об экологической ситуации на Чудско-Псковском озере.

Он отметил, что в регионе около 4 тысяч озёр, которые находятся в разном экологическом состоянии, но основной водоём, на котором осуществляется промысел, – Чудско-Псковское озеро.

«Если говорить про проведённые ранее исследования (2021 года), можно сказать, что среда обитания в целом является благоприятной для развития всех групп водных биологических ресурсов. Более того, в связи с тем, что на рубеже 2020-2021 годов наблюдался устойчивый ледовой покров, в отличие от зимнего периода предыдущего года, условия существования основных промысловых видов рыб, в особенности осенненерестующих, можно считать более благоприятным по сравнению с 2020 годом», — рассказал Сергей Михалап.

Он отметил, что установление ледового покрова внушает надежды на то, что осенненерестующие виды рыб, в частности сиг и ряпушка, будут успешно размножаться.

Для развития популяции основных промысловых видов рыб 2021 год был более благоприятным, и условия нереста и последующего нагула молоди позволяет надеяться на появление достаточно урожайных поколений основных промысловых видов рыб, сообщил спикер.

По словам специалиста, состояние популяций рыб во многом зависит от кормовой базы, которая в Чудско-Псковском озере находится на высоком уровне. 

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