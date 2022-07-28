Валерий Фальков рассказал президенту о проекте ПсковГУ «Передовая инженерная школа Союзного государства»

10:57, 28 июля 2022, ПАИ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о проекте «Передовая инженерная школа Союзного государства» на регулярном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В режиме видеоконференции встречу возглавил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы государства.

Говоря о шагах, направленных на развитие отечественного инженерного образования, министр рассказал об увеличении контрольных цифр приёма на бюджетные места по техническим наукам, работе профильных классов, развитии олимпиадного движения. Кроме того, он акцентировал внимание президента на необходимости изменения модели обучения в соответствии с запросами времени и поделился результатами конкурса, проведенного Министерством науки и высшего образования в рамках инициативы «Передовые инженерные школы». Напомним, в нём приняли участие около 90 российских университетов, победителями стали 30 вузов. В их числе – проект, разработанный ПсковГУ совместно с Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ).

«Победителями стали не только классические технические вузы, которые традиционно связаны с понятием инженерии, но и три медицинских университета и один аграрный из Воронежа, – отметил Валерий Фальков. – Но есть ещё интересный пример: Псковский университет создаёт передовую инженерную школу совместно с одним из ведущих вузов Белоруссии – Белорусским государственным техническим университетом. Их общий партнёр – Объединённая двигателестроительная корпорация. Каждая школа создаётся в партнёрстве с компаниями, среди которых «КамАЗ», «Сибур», «Ростсельмаш», «Росатом», «Алмаз-Антей», «Роскосмос» и другие лидеры отраслей. На наш взгляд, такие партнёрства смогут изменить образовательный процесс, привнести в него реальные задачи. Таким образом, передовые инженерные школы при поддержке более 40 индустриальных партнёров не только разработают и реализуют новейшие образовательные программы, но и решат сложные и актуальные инженерные научно-технологические задачи в интересах этих компаний и отраслей».

По мнению министра, помимо прямых результатов реализации данная инициатива будет иметь значимый эффект для модернизации всей системы подготовки инженерных кадров.

«Передовые инженерные школы станут локомотивами модернизации отечественного инженерного образования, – подчеркнул Валерий Фальков. – Другие технические, медицинские, аграрные вузы будут использовать их наработки, произойдёт общий сдвиг в подготовке инженеров в сторону нового технологического уклада».

Добавим, главная цель проекта «Передовая школа Союзного государства» заключается в подготовке межотраслевого инженера – 2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения. Геостратегическим эффектом реализации программы станет промышленный суверенитет Союзного государства в станкостроении. Планируется, что уже к 2024 году в результате исследований передовой инженерной школы будут разработаны высокотехнологичные приводы мехатронных систем, оборудование и технологии послойной лазерной наплавки и формирования покрытий методами плазменной и лазерной наплавки, лазерного легирования и закалки, появятся новые материалы и технологии их применения для высокотехнологичных приводов, а также цифровые двойники приводов мехатронных систем.

Основным партнёром ПсковГУ по созданию ПИШ Союзного государства станет Белорусский национальный технический университет (БНТУ). Руководство проектом будет осуществлять Юрий Петреня – член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, член Совета по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ, член Совета Военно-промышленной коллегии, член Международного комитета премии «Глобальная энергия».

В роли научного руководителя ПИШ выступит доктор технических наук профессор Олег Девойно, признанный специалист в области высокоэнергетической обработки материалов и сплавов, формирования защитных покрытий, лазерных технологий. В настоящее время он возглавляет отраслевую научно-исследовательскую лабораторию плазменных и лазерных технологий Белорусского национального технического университета.

Главный инвестпартнёр проекта в Псковской области – ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗЭТО). Высокотехнологичными компаниями-партнёрами проекта выступают: ООО «Псковская инженерная компания» (РФ, Псковская область), ПУП «Амкодор-Радиан» (Белоруссия), ООО «Рухсервомотор» (Белоруссия).

Общий объём финансирования из средств федерального бюджета составит 84 миллиона рублей на 2022 год, а предприятия инвестируют до 2030 года порядка 390 миллионов рублей.

В структуре ПИШ Союзного государства появится целый ряд базовых подразделений, призванных охватить все заявленные направления работы. Это Российско-белорусский центр аддитивных технологий, научно-исследовательские лаборатории электромеханических преобразователей и моделирования технологических процессов, проектный офис «Инженер–2035», зеркальная российско-белорусская научно-исследовательская лаборатория плазменных и лазерных технологий, технопарк со статусом регионального оператора от фонда «Сколково», включающий центр коммерциализации и трансфера технологий, стартап-центр и центр поддержки технологий и инноваций.