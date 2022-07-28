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Общество

11 километров трассы А-212 обновят в Псковской области

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило государственный контракт на устройство слоев износа на участке автомобильной дороги А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонией с 4-го по 15-й км, сообщили в ведомстве.

На первом этапе подрядная организация выполнит фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия на площади, затем укладку верхнего слоя, укрепление обочин, восстановит покрытие с помощью асфальтовой крошки на съездах с грунтовым покрытием, нанесет разметку из термопластика на площади. Также в ходе работ заменят один датчик метеостанции. К выполнению работ планируется приступить 1 августа. Ввод участка должен состояться не позднее октября 2023 года.

В период ремонта движение на участке будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, скорость ограничена до 40 километров в час. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

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