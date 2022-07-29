Уменьшение численности снетка не связано с браконьерством

10:10, 29 июля 2022, ПАИ

Уменьшение количества снетка в Чудско-Псковском озере не связано с переловом или браконьерством, сообщил и. о. руководителя Псковского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Михалап на круглом столе в медиацентре ПАИ.

По его словам, проблема кроется в популяционных особенностях самого вида. В частности, численность данного вида рыбы зависит от температурного режима водоема.

«Сиг и ряпушка также достаточно холодолюбивые рыбы. Отмечающееся в последние годы потепление климата негативно влияет на процессы размножения вышеупомянутых видов, из-за чего могут наблюдаться определённые колебания их численности», – рассказал спикер.

Он также отметил, что количество сига в Чудско-Псковском озере традиционно было небольшим и существенного увеличения численности данного вида рыб в настоящее время ожидать не следует.

По его словам, в 2023 году величина общего допустимого улова снетка прогнозируется на уровне 15 тонн. Ожидаемая национальная квота России при этом составит 10 тонн.